LPI-SHL: Hund ist weg

Hildburghausen (ots) - Ein 23-jähriger Mann leinte am Montag gegen 14.25 Uhr seinen schwarz-braunen Mischlingshund vor einem Lebensmittelmarkt in der Schleusinger Straße in Hildburghausen an und ging einkaufen. Als er 20 Minuten später zurückkam, war sein Hund verschwunden. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Tieres geben können oder die gesehen haben, wer den Hund mitgenommen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

