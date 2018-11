LPI-SHL: Außenspiegel kollidierten

Vacha (ots) - Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die Landstraße von Unterbreizbach nach Vacha und beschädigte bei Vorbeifahren an einem anderen LKW dessen Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

