LPI-SHL: Teures Wendemanöver

Wasungen (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte Montagmittag auf einem Grundstück im Panoramaweg in Wasungen wenden, fuhr dabei aber an einen Garagenanbau und beschädigte den Dachvorsprung. Der Gesamtschaden am Dach und am Fahrzeug betrug ca. 10.000 Euro.

