LPI-SHL: Täter gestellt

Meiningen (ots) - Ein 18-Jähriger überstieg am späten Montagabend den Zaun an einem Imbiss im Bodenweg in Meiningen. Auf dem Grundstück entwendete er einen Spielzeugbagger und verließ anschließend mit anderen Personen den Tatort in Richtung Bella-Aul-Straße. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Diese stellte den 18-Jährigen wenig später am Kirchbrunnen fest. Er gab seine Tat zu und teilte den Beamten mit, dass er den Bagger im Bereich des Schrankenberges auf den Asphalt geworfen hat. Das Spielzeug wurde dabei zerstört.

