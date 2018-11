LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Ein Unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Montag gegen 11.00 Uhr den hinteren linken Bereich eines VW Kleintransporters, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Häselriether Straße in Hildburghausen geparkt war und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell