LPI-SHL: Diebe geschnappt

Themar (ots) - Zwei 15-Jährige durchsuchten Montagabend während des Fußballtrainings die Umkleidekabine in der Sporthalle in der Bahnhofstraße in Themar. Aus einer Jackentasche entwendeten sie ein iPhone 6 im Wert von etwa 500 Euro. Danach verließen sie die Halle. Da sich die Jungs auffällig verhielten, verfolgte ein Zeuge die beiden, hielt sie anschließend fest und informierte die Polizei. Einer der Befragten gab den Diebstahl zu. Das iPhone blieb jedoch verschwunden. Die Beamten übergaben die Jungs ihren Eltern.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell