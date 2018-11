LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Zella-Mehlis (ots) - Zwei unbekannte Männer sprengten Montagabend auf derzeit noch unbekannte Weise einen Zigarettenautomaten in der Forstgasse in Zella-Mehlis und flüchteten anschließend mit einem roten Golf Variant älteren Baujahres. Ein Zeuge, der wegen des lauten Knalles aufmerksam wurde, beschrieb die beiden folgendermaßen: 170 bis 180 cm groß, schwarze Jogginghose mit weißem Strafen, dunkle Kapuzenjacke. Der komplett zerstörte Automat hatte einen Wert von etwa 3.500 Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

