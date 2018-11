LPI-SHL: Fahrzeugbesitzer gesucht

Suhl (ots) - Die Suhler Polizei sucht den Besitzer eines weißen PKW mit Suhler Kennzeichen, der sein Fahrzeug am Sonntag gegen 16.00 Uhr im Bereich der Otto-Bruchholz-Straße/Ilmenauer Straße/Straße "Am Himmelreich" geparkt hat. Vermutlich befinden sich im Bereich der Beifahrerseite Beschädigungen in Form eines oder mehrerer Kratzer. Im Rahmen der Ermittlungen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in den letzten Tagen und Wochen ist dieser Fahrzeugbesitzer wichtig für die weitere Ermittlungsarbeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder der Fahrzeugführer selbst, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

