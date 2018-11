LPI-SHL: Warnung vor Betrügern!

Meiningen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Freitag gegen 16.15 Uhr zu einem Diebstahl in einem Textilgeschäft in der Georgstraße in Meiningen. Eine Frau wünschte von einer Verkäuferin eine Beratung zu einem Rucksack. Von dort aus war der Kassenbereich nicht einsehbar. Ein Mann wünschte plötzlich ebenfalls Beratung zu Rucksäcken. Während des Gesprächs verschwand die Frau aus dem Sichtkontakt der Verkäuferin. Kurz nachdem die beiden unabhängig voneinander das Geschäft verließen, stellte die Verkäuferin die geöffnete Kasse fest, aus der knapp 700 Euro Bargeld fehlten. Die Frau konnte folgendermaßen beschrieben werden: ca. 35 Jahre alt, klein und schlank, dunkle Kleidung. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, schlank und ebenfalls dunkel bekleidet. Er sprach gebrochen englisch. Da diese Betrugsmasche erfolgreich war, ist Vorsicht geboten. Möglicherweise versuchen es die Täter ebenso in anderen Geschäften. Halten Sie den Kassenbereich immer im Auge! Lassen Sie sich nicht ablenken. Das kann Ihnen Ärger ersparen.

