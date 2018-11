LPI-SHL: Nichts geklaut, aber Schnaps zurückgelassen

Bad Liebenstein (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag das Fenster eines Gartenhauses innerhalb eines Gartengrundstücks in der Straße "Am Eichenschlag" im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach auf und gelangten in den Innenraum. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits am 03.11.2018 brachen Unbekannte in einen Bungalow auf dem Nachbargrundstück ein. Nach ersten Erkenntnis entwendeten die Täter nichts, sondern ließen, wie auch bei dem erst erwähnten Einbruch, eine Flasche mit Sahnelikör zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

