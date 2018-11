LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots) - Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte Freitagvormittag den hinteren rechten Stoßfängerbereich eines weißen Opels, der auf einem Supermarktparkplatz in der Großen Amtsgasse in Bad Salzungen geparkt war. Es entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

