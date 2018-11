LPI-SHL: Noch mal gut gegangen

Untermaßfeld (ots) - Samstagabend kam es nach reichlichem Alkoholgenuss zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gastarbeitern im Gästehaus in der Karl-Marx-Straße in Untermaßfeld. Plötzlich hielt einer der Männer seinem Gegenüber einen geladenen Druckluftrevolver an die Schläfe. Zum Glück drückte er nicht ab. Da sich der 21-Jährige nicht beruhigen ließ, kam er vorübergehend in Polizeigewahrsam.

