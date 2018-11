LPI-SHL: Beim Ausweichen Poller beschädigt

Suhl (ots) - Am Sonntag gegen 10.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Kleintransporter die Stadelstraße in Richtung Roschstraße in Suhl, als ihm ein BMW entgegenkam. Beide Fahrzeuge mussten auf gleicher Höhe nach links ausweichen, wodurch der Fahrer des Kleintransporters einen Poller beschädigte. Am Fahrzeug und am Poller entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

