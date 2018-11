LPI-SHL: Gegen Stoßstange gefahren

Schleusingen (ots) - Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte Freitagnachmittag die vordere Stoßstange eines Audi, der auf der Parkfläche eines Pflegeheims in der Eisfelder Straße in Schleusingen geparkt war. Trotz des entstandenen Sachschadens von etwa 300 Euro entfernte sich der Unfallverursacher rechtswidrig vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

