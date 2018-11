LPI-SHL: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt

Marisfeld (ots) - Am Freitag gegen 14.30 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Kleintransporter die Themarer Straße in Marisfeld. An einer Engstelle wartete die Frau, da ihr ein PKW entgegen kam. Als dieser auf gleicher Höhe mit dem Transporter war, kam es zur Berührung beider Außenspiegel. Trotz des entstandenen Sachschadens von etwa 200 Euro fuhr der unbekannte Fahrer einfach weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

