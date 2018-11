LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Viernau (ots) - Am Nachmittag des 17.11.2018 befuhr ein 73 Jähriger aus Viernau mit seinem silbernen Skoda die Meininger Straße in Viernau. Zur gleichen Zeit wollte ein 51Jähriger, ebenfalls aus Viernau, mit seinem Audi auch auf die Meininger Straße auffahren. Der 51 Jährige übersah den Skoda und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand, jedoch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell