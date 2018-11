LPI-SHL: Enkelin schlägt auf Oma und Passantin ein

Suhl (ots) - Am Abend des 16.11.2018 klingelte eine 27 jährige Suhlerin an der Wohnungstür ihrer 72 jährigen Großmutter in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl. Da die Großmutter ihre Enkelin jedoch nicht in die Wohnung lassen wollte, verschaffte sich diese Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung schlug dann die Enkelin mehrfach mit der Faust auf die ältere Dame ein und beleidigte sie dabei auch noch. Während der Handgreiflichkeiten ging noch Mobiliar der 72 Jährigen kaputt. Als die Enkelin dann von ihrer Oma abgelassen hatte, beschädigte sie beim Verlassen des Hauses noch eine Eingangstür und eine Abtrennung am Hauseingang. Kurze Zeit später hielt die flüchtende 27 Jährige ein Fahrzeug auf Höhe des Bestattungsunternehmens in der Rudolf-Virchow-Straße an. Von der 26 Jährigen Fahrerin verlangte sie in die Innenstadt gebracht zu werden. Als diese sich weigerte schlug die Täterin dann auch auf sie ein und zog sie an den Haaren. Die Fahrzeuglenkerin konnte sich jedoch befreien und fuhr davon. Die Täterin wurde nach Fahndungsmaßnahmen im Stadtbereich festgestellt und zur Dienststelle verbracht. Dort wurde sie einem Arzt vorgestellt und in das Fachkrankenhaus Hildburghausen eingewiesen. Die junge Frau muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch rechnen.

