LPI-SHL: Fahrzeug entwendet

Rotterode (ots) - In der Nacht vom 15.11.2018 zum 16.11.2018 wurde ein Pkw in Rotterode entwendet. Ein 36 Jähriger aus dem Ort stellte seinen schwarzen BMW 330d mit SM-Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ab. Als er am Morgen mit seinem Fahrzeug zur Arbeit fahren wollte stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Im Fahrzeug befand sich auch noch seine Geldbörse mit sämtlichen Dokumenten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 18.000 EUR.

