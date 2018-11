LPI-SHL: Seitenscheiben eingeschlagen und Beute gemacht

Suhl (ots) - In der Zeit von 15.11.2018 bis 17.11.2018 wurden in Suhl vier Fahrzeuge durch unbekannte Täter angegriffen. Die Unbekannten schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 400 EUR. Die Pkw's wurden in der Karl-Marx-, sowie in der Rennsteigstraße abgestellt. Durch die Angriffe entstanden Gesamtsachschäden in Höhe von 1500 EUR.

Seitens der Polizei ergeht der Hinweis, generell keine sichtbaren Wertgegenstände, technischen Geräte, Taschen oder Geldbörsen in einem abgestellten Fahrzeug liegen zu lassen.

Rückfragen und sachdienliche Hinweise bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell