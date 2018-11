LPI-SHL: Ohne Licht umgefahren und abgehauen

Steinbach-Hallenberg (ots) - Am 18.11.2018, gegen 01:00 Uhr, lief eine 54 Jährige mit ihrem Ehemann die Hennebergstraße in Steinbach-Hallenberg entlang. Auf Höhe der Hausnummer 10 kommt dem Pärchen ein Radfahrer auf der unbeleuchteten Straße entgegen. Der Radfahrer war ohne Beleuchtung an seinem Rad unterwegs. Aus diesem Grund kam es vermutlich zur Kollision zwischen der Frau und dem Radfahrer, beide stürzten. Der Radfahrer half der Frau noch auf, fuhr dann aber unvermittelt weiter. Beim Sturz wurde die 54 Jährige schwer verletzt und erlitt Platz- und Schürfwunden an Kopf und Armen. Der Ehemann half der Verletzten nach Hause und verständigte dort Rettungsdienst und Polizei. Die Frau wurde ins Klinikum verbracht. Eine Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Radfahrer wurde erstattet.

Rückfragen und sachdienliche Hinweise bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell