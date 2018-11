LPI-SHL: Diebstahl mit Ablenkung

Suhl (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr betrat ein Päarchen mitleren Alters ein Textilgeschäft in der Meininger Innenstadt. Während sich die unbekannte männliche Person einen Rucksack zeigen ließ, griff die unbekannte weibliche Person in die Kasse und entwendete etwa 700 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Beschreibung der männlichen Person

- etwa Mitte 30 - klein und schlank - dunkel gekleidet

Beschrebung der weiblichen Person

- etwa 40 Jahre - schlank - dunkle Bekleidung, Jeans, dunkle Jacke mit Kapuze

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, falls Wahrnehmungen gemacht wurden.

