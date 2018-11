LPI-SHL: Drogenfahrt

Suhl (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde um 01:35 Uhr ein 23jähriger Fahrzeugführer in Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sein Verhalten deutete auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hin, was durch einen Drogenvortest umgehend bestätigt wurde. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

