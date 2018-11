LPI-SHL: Handtasche gestohlen

Bad Salzungen (ots) -

Eine 72-jährige Frau stellte am Donnerstag gegen 13.00 Uhr ihre Handtasche auf einer Bank in einem Buswartehäuschen in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen ab, um etwas in den Papierkorb zu werfen. Diesen unbeobachteten Moment nutze ein bislang unbekannte Täter und entwendete die Tasche. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - männlich, - 18 bis 19 Jahre alt, - sportliche Figur, - blaue Jeanshose und - hellblaue Kapuzenjacke. Die Tasche konnte kurze Zeit später im Bereich eines Parkplatzes "Am Flösrasen" gefunden werden, allerdings fehlte das Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

