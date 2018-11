LPI-SHL: Brücke beschädigt

Ritschenhausen (ots) - Ein 38-jähriger Baggerfahrer befuhr Donnerstagvormittag die Hauptstraße in Ritschenhausen in Richtung Wölfershausen. Beim Durchfahren einer Bahnunterführung blieb er mit dem Ausleger des Baggers an der Brückenunterseite hängen und beschädigte sowohl die Betonschalung als auch den Metallträger. Ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand.

