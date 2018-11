LPI-SHL: Versuchter Buntmetalldiebstahl

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte durchtrennten in der Zeit von Montag- bis Dienstagnachmittag oberhalb des Umspannwerkes in der Straße "Am Schießstand" in Zella-Mehlis ein Alukabel einer stillgelegten Überlandleitung. Möglicherweise sollte das Kabel im Anschluss entwendet werden. Allerdings misslang dieses Vorhaben. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

