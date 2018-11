LPI-SHL: Verkehrsschild schleudert auf PKW

Sachsenbrunn (ots) - Ein 69-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Bundesstraße 281 bei Sachsenbrunn. Vor ihm fuhr ein Betonmischer, dessen Fahrer an ein Verkehrszeichen fuhr, welches in der weiteren Folge durch die Luft geschleudert wurde und schließlich an den Audi schlug. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Der Fahrer des Betonmischers fuhr ungehindert weiter. Der Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen dauern an.

