LPI-SHL: Betrüger fast erfolgreich

Lengfeld (ots) - In Lengfeld versuchten Betrüger am Donnerstag ihr Glück. Eine Unbekannte rief eine 77-jährige Frau an und teilte ihr mit, dass sie knapp 5.000 Euro gewonnen hätte, es müsse dafür aber eine Vorleistung erbracht werden. Diese sähe so aus, dass man sogenannte Steamkarten an einer Tankstelle oder in einem anderen Geschäft erwerben soll, erst dann sei der Gewinn auszahlungsfähig. Die Geschädigte erwarb zunächst solche Karten im Wert von 300 Euro. Als ihr beim erneuten Anruf mitgeteilt wurde, dass eine Notarin das Geld vorbeibringt und man im Gegenzug die Karten abholt, wurde die Dame doch skeptisch und beendete den Kontakt. Die Betrüger haben es immer auf Ihre Ersparnisse abgesehen. Lassen Sie sich nicht auf solche Telefonate ein und informieren Sie die Polizei.

