LPI-SHL: Steckengeblieben

Zella-Mehlis (ots) - Mittwochabend wollten Polizisten der Suhler Einsatzunterstützung einen Motorradfahrer in der Regenbergstraße in Zella-Mehlis kontrollieren. Der Fahrer versuchte allerdings zu flüchten, blieb aber wenig später mit seinem Zweirad im Waldboden stecken. Die Kontrolle des 26-Jährigen ergab, dass er keine Fahrerlaubnis hat und auch die Tests auf Alkohol und Drogen schlugen positiv an. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und er erhält nun mehrere Anzeigen.

