LPI-SHL: Handbremse nicht fest genug angezogen

Schleusingen (ots) - Eine 47-jährige Frau stellte am frühen Mittwochnachmittag ihr Zustellfahrzeug in der Straße "Zum Silbacher Berg" ab und zog die Handbremse nicht fest genug an. Der VW machte sich selbstständig, rollte ca. zehn Meter einen Hang hinab und blieb an einer Böschung stehen. Ein Verkehrsspiegel, die Böschung und das Fahrzeug selbst wurden beschädigt. Der Schaden betrug ca. 3.500 Euro.

