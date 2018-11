LPI-SHL: Schuppen brannte

Poppenwind (ots) - Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr brannte aus bisher nicht geklärter Ursache ein Holzschuppen hinter einem Grundstück in der Dorfstraße in Poppenwind. Das darin gelagerte Brennholz brannte vollständig ab und ein Schaden von ca. 150 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell