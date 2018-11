LPI-SHL: Gegen Bordstein gefahren - Verursacher weg

Bad Salzungen (ots) - Der 18-jährige Fahrer eines KIA befuhr Dienstagnacht (13.11.2018) gegen 1.25 Uhr die Eisenacher Straße in Bad Salzungen in Richtung August-Bebel-Straße. Ihm kam im Kurvenbereich auf Höhe einer Brücke ein bislang unbekannte PKW entgegen. Das Heck dieses Fahrzeuges scherte plötzlich aus, so dass der junge KIA-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er jedoch gegen einen hohen Bordstein. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

