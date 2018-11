LPI-SHL: Sprayer gestellt

Meiningen (ots) - Gestern Abend konnten die Meininger Polizisten drei Männer im Alter von 18, 21 und 25 Jahren im Bereich des Schlossparks in Meiningen stellen, nachdem die Männer erst eine Wand eines Baumarktes in der Heinrich-Heine-Straße und anschließend die Rückwand der hinteren Treppe im Schlosspark mit roter Farbe besprühten. Neben Schriftzügen sprühten die Täter auch verbotene Kennzeichen an die Wände. Sie müssen sich nun neben der Sachbeschädigung auch wegen des Verwendens Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

