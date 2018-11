LPI-SHL: Unfall mit tragisdchem Ausgang

Meiningen (ots) - Montagvormittag (12.11.2018) fuhr die 30-jährige Fahrerin eines VW-Passats auf der Dreißigackerer Straße in Meiningen entgegengesetzt in die dortige Einbahnstraße. Ihr kam ein VW-Polo entgegen. Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Kollision war so schwer, dass die 78-jährige Fahrerin des Polo noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Ein Unfallgutachter kam zum Einsatz, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die 30-Jährige verletzt sich leicht.

