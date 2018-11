LPI-SHL: Beschädigte Gasleitung

Hildburghausen (ots) - Bei Baustellenarbeiten kam es am Montag gegen 9.00 Uhr zur Beschädigung einer Gasleitung in der Friedensstraße in Hildburghausen. Einige Anwohner mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen, bis der Schaden an der Leitung behoben war. Insgesamt kamen sechs Personen mit Atemwegsbeschwerden zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sie konnten bereits alle wieder entlassen werden. Ein in der Nähe befindlicher Kindergarten sowie ein Gymnasium wurden vor-informiert, jedoch bestand nicht die Notwendigkeit einer Evakuierung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell