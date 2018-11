LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Salzungen (ots) - Während einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag in Bad Salzungen gingen den Beamten insgesamt 13 Fahrzeug-Führer ins Netz, die mit höherer Geschwindigkeit als erlaubt unterwegs waren. Ein Fahrer fuhr so schnell, dass er mit einem Bußgeld rechnen muss. Außerdem stellten die Polizisten drei Mängelscheine und zwei Kontrollaufforderungen aus.

