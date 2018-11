LPI-SHL: Brandursache geklärt

Dermbach (ots) - Das Feuer, welches am 05.11.2018 in einem Kuhstall im Dermbacher Ortsteil Oberalba ausbrach, hatte eine technische Ursache. Der Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei stellte in Zusammenarbeit mit einem externen Brandgutachter fest, dass ein Defekt in der Elektroanlage als brandursächlich anzusehen ist. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro.

