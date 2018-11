LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Am 10.11.2018 gegen 12.25 Uhr wurde ein in der Würzburger Straße in Suhl geparkter Pkw VW Fox mit SHL-Kennzeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen weißen Pkw Audi SQ 7 mit HN-Kennzeichen handeln könnte.

