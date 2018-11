LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Steinbach-Hallenberg (ots) - Am 10.11.2018 gegen 18.50 Uhr befuhr eine 61-jährige Kia-Fahrerin die Rotteroder Straße in Steinbach-Hallenberg in Richtung Rotterode. In der Engstelle und Linkskurve der Straße (Kälberzeil) kommt ihr ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen, welchem sie ausweichen musste. Hierbei streift sie einen Betonpfosten und ihr Fahrzeug wird mit ca. 2.000 Euro beschädigt. Hierzu werden Passanten gesucht, welche sich zum Unfallzeitpunkt am Unfallort befunden haben.

