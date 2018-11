LPI-SHL: Diebstahl

Zella-Mehlis (ots) - Am 09.11.2018 wurden zwischen 18.30 und 20.10 Uhr aus dem Gildemeisterhaus in Zella-Mehlis mehrere Jacken entwendet, in welchen sich auch mehrere Schlüssel zu Wohnungen und Fahrzeugen befanden. Mit einem dieser Schlüssel wurde der PKW eines der Geschädigten geöffnet und das im Fahrzeug befindliche Navigationsgerät entwendet.

