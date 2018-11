LPI-SHL: Wildunfall und Alkohol

Schleusingen (ots) - Am 10.11.2018 ereignete sich kurz vor Hirschbach von Suhl kommend ein Wildunfall, bei welchem die beiden Insassen leicht verletzt wurden. Der PKW musste abgeschleppt werden und der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein 49-jähriger aus dem Landkreis Hildburghausen mit seinem PKW Skoda festgestellt, welcher sein Fahrzeug unter sichtlicher Alkoholeinwirkung führte. Der Fahrzeugführer war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest abzulegen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

