LPI-SHL: Diebstahl aus LKW

Schmalkalden (ots) - Am 09.11.2018 gegen 11:00 Uhr lieferte ein LKW-Fahrer Waren an den Rewe-Markt in Schmalkalden in der Wilhelm-Külz-Straße. Um diesen Zeitpunkt verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Führerhaus und entwendete die Geldbörse des Fahrers aus dessen Jacke, welche auf dem Beifahrersitz seines LKWs lag. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

