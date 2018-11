LPI-SHL: Diebstahl E-Bike

Meiningen (ots) - Am Freitag, den 12.10.2018, gegen 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Cube/Reaction Hybrid in grau/blau im Wert von ca. 3000 Euro. Das E-Bike stand vor einem Geschäftsgebäude in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen. Hinweise zu dem Diebstahl sind bitte an die PI Schmalkalden-Meiningen zu richten.

