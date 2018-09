LPI-SHL: Brandfall

Floh-Seligenthal (ots) - Aus bisher nicht geklärter Ursache brannte am Dienstagabend auf dem Gartengrundstück eines Gartenhauses in der Straße "Am Rinderberg" in Floh-Seligenthal der Rasen und Buschwerk. Der 36-jährige Gartenbesitzer kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, ohne dass es zum Übergreifen auf die Bebauung kam. Dennoch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

