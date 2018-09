LPI-SHL: Motorradfahrer übersieht PKW

Bad Colberg-Heldburg (ots) - Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagabend die Landstraße von Heldburg nach Völkershausen. Er übersah an der Kreuzung in Richtung Holzhausen den vorfahrtsberechtigten Opel eines 76-jährigen Mannes, der die Situation herannahen sah und noch versuchte nach links auszuweichen. All dies half leider nichts und so kam es zum Zusammenprall zwischen dem PKW und dem Motorrad. Der 58-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden, die beiden Insassen im Opel kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Schaden von 17.000 Euro entstand.

