LPI-SHL: Dreister Ladendieb

Meiningen (ots) - Einen Ladendieb ertappte gestern eine 40-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Utendorfer Straße in Meiningen. Sie beobachtete den 26-jährigen Mann, wie er eine Getränkedose in seine Jackentasche steckte. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen durchlief, sprach ihn die Frau auf seine Tat an. Er bestritt alles und beschimpfte die Mitarbeiterin. Diese entdeckte die Dose in seiner Tasche, nahm sie an sich und stellte sich dem 26-Jährigen in den Weg. Der Ladendieb stieß die 40-Jährige so fest nach hinten, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Er hingegen ergriff die Flucht, konnte aber mithilfe der Überwachungstechnik identifiziert werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell