LPI-SHL: Auffahrunfall

Ebenhards (ots) - 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Ebenhardser Straße in Ebenhards in Richtung Siegritz. An der Einmündung zur Dorfstraße übersah er den verkehrsbedingt haltenden Hyundai einer 29-jährigen Frau. Er fuhr auf den PKW auf. Es verletzte sich glücklicherweise niemand, aber der Transporter musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell