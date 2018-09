LPI-SHL: Berauscht gefahren und danach noch Drogen gefunden

Schleusingen (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am Montagmorgen einen 24-jährigen VW-Fahrer in der Hirschbacher Hauptstraße in Schleusingen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamine/Metamphetamine. Der jungen Mann gab auf Nachfrage an, dass sich seiner Brieftasche Betäubungsmittel befinden. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Anschließend gestattete der 24-Jährige den Polizisten einen Blick in seine Wohnung. Dort kamen erneut Betäubungsmittel zum Vorschein, welche sichergestellt wurden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz war die Folge.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell