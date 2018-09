LPI-SHL: Quelle für hohen Stromverbrauch gefunden

Steinbach-Hallenberg (ots) - Montagnachmittag wurde die Suhler Polizei zu einem Sachverhalt in die Bismarckstraße in Steinbach-Hallenberg gerufen. Gemeldet wurden vermeintliche Probleme mit einem viel zu hohen Stromverbrauch in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Der Sache wollten die Beamten auf den Grund gehen und fanden prompt eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen im Keller. Bei der anschließenden Begehung des Hauses kamen mehrere getrocknete Cannabispflanzen und Pflanzensamen zum Vorschein. Die Polizisten ermittelten den Eigentümer der Pflanzen und Aufzuchtanlage und dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

