LPI-SHL: Fahren unter Alkoholeinfluss

Krayenberggemeinde (ots) - Am 10.09.2018, 20.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen im Merkerser Weg in Dorndorf einen PKW Mercedes. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 58-jährigen Fahrern Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dem Mercedes-Fahrer wurde im Klinikum Bad Salzungen eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagtem der 58-jährigem Mann ab sofort jedes Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

