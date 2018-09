LPI-SHL: Diebstahl einer Kennzeichentafel

Vacha (ots) - Am 10.09.2018 wurde in der Zeit von 07.00 Uhr bis 16.50 Uhr in der Einersbergstraße im Gewerbegebiet Oberzella von einem schwarzem PKW Audi die hintere amtliche Kennzeichentafel entwendet. Personen, die zu diesem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 551-0.

